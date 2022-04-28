"الداخلية" تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول) بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدد 4 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو كما أنهم يقومون بزراعته بالأراضى الخاصة بهم وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الحسينية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بإحدى الأراضى الزراعية الخاصة بهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو – عدد 20 شجرة لنبات البانجو المخدر "مقطوعة حديثاً"– سيارة نقل- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.