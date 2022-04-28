الحماية المدنية تسيطر على حريق فى 4 منازل بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع في 4 منازل بعزبة سيدي عتمان التابعة لقرية شوني مركز طنطا، بسبب ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في 4 منازل بعزبة عتمان بقرية شوني.

انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران بعد أن التهمت محتويات المنازل، وتم إجراء عمليات التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.