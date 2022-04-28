اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة اليابانية تقدم دروسا في اللغة اليابانية للنازحين الأوكرانيين

الخميس، 28 أبريل 2022 03:32 م
الحكومة اليابانية تقدم دروسا في اللغة اليابانية للنازحين الأوكرانيين أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير العدل الياباني يوشيهيسا فوروكاوا، اليوم الخميس، بإن الحكومة اليابانية بدأت في تقديم دروس في اللغة اليابانية إلى النازحين الأوكرانيين في مرافق الإقامة المؤقتة .


وأضاف فوروكاوا بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الدروس بدأت يوم الاثنين الماضي كجزء من المساعدات المقدمة للأوكرانيين الذين فروا إلى اليابان.


وأضاف أن الوضع في أوكرانيا لا يزال غير واضح وأن النازحين قد يضطرون إلى البقاء في اليابان لفترة طويلة، مشيرا إلى أهمية إتاحة الفرص لهم لتعلم اللغة اليابانية والتي ستكون ضرورية للحياة اليومية.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة