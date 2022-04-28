الحكومة اليابانية تقدم دروسا في اللغة اليابانية للنازحين الأوكرانيين

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قال وزير العدل الياباني يوشيهيسا فوروكاوا، اليوم الخميس، بإن الحكومة اليابانية بدأت في تقديم دروس في اللغة اليابانية إلى النازحين الأوكرانيين في مرافق الإقامة المؤقتة .



وأضاف فوروكاوا بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الدروس بدأت يوم الاثنين الماضي كجزء من المساعدات المقدمة للأوكرانيين الذين فروا إلى اليابان.



وأضاف أن الوضع في أوكرانيا لا يزال غير واضح وأن النازحين قد يضطرون إلى البقاء في اليابان لفترة طويلة، مشيرا إلى أهمية إتاحة الفرص لهم لتعلم اللغة اليابانية والتي ستكون ضرورية للحياة اليومية.