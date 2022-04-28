الجنائية الدولية: وجهنا 3 رسائل لموسكو بصدد أوكرانيا

وكالات

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه وجه 3 رسائل إلى روسيا بصدد النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يتلق أي رد عليها.

وقال خان خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، أمس الأربعاء: "سنتعاون مع الدول والمجتمع المدني ومختلف المنظات. نحن نسعى لفهم جوهر ما يحدث".

وأضاف: "وقعت على اتفاق حول الانضمام إلى فريق التحقيق المشترك مع أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، وهناك تحقيقات أخرى".

وتابع: "وجهت 3 رسائل لروسيا، لكنني لم أتلق أي جواب. وأنا سأستمر في ذلك... أعتقد أن علينا أن نتبادل بالرسائل". ونفى المدعي العام وجود أي خلفية سياسية لتحقيقاته.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت في 3 مارس الماضي تحقيقا في جرائم حرب محتملة وجرائم محتملة ضد الإنسانية في أوكرانيا خلال الفترة منذ انطلاق احتجاجات "اليوروميدان" في نوفمبر 2013.