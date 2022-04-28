اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 02:37 ص
أكرم القصاص
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الجزائر تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة

الخميس، 28 أبريل 2022 02:01 ص
الجزائر تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا - أرشيفية
أش أ

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أعلنت الجزائر تسجيل إصابة واحدة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
 
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٧٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٥٠ شخصا، فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
 
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
 
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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