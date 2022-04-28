الجامع الأزهر يعلن بدء التقديم لرواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر عن افتتاح فروع لرواق الطفل بمختلف المعاهد الأزهرية في جميع المناطق المحافظات مع فتح باب التقدم لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.

ويقوم رواق الطفل بالجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:

- ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم.

- أن يُعْقَدَ اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى.

- أن يتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له تبعًا لما يبينه الجدول التالي:

المستوى السن متطلبات الالتحاق من إلى الأول 5 سنوات 6 سنوات ونصف الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة: (معرفة الحرف – شكل الحرف – الحركات)

الثاني 6 سنوات ونصف 7 سنوات ونصف حفظ جزء من القرآن الكريم

الثالث 7 سنوات ونصف 8 سنوات ونصف حفظ جزأين من القرآن الكريم

الرابع 8 سنوات ونصف 9 سنوات ونصف حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم

الخامس 9 سنوات ونصف 10 سنوات ونصف حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم

السادس 10 سنوات ونصف 11 سنة ونصف مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم

السابع 11 سنة ونصف 12 سنة ونصف حفظ نصف القرآن الكريم

الثامن 12 سنة ونصف 13 سنة حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم

التاسع 13 سنة حفظ خمسة وعشرين جزءًا من القرآن الكريم

العاشر 13 سنة حفظ القرآن الكريم كاملًا

4- أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.

5- الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج).

6 لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.

للتقديم اضغط هنا https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/61172/preview/true

رابط التقديم

https://service.azhar.eg/services/rewaq