التموين: استمرار إنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

كتب مدحت وهبة

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يوميا خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 56500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي في إطار الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام لمدة 6 أشهر طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارى للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مُصنَّعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مُصنَّعة أو غير مُصنَّعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة ويُستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.