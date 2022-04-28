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التعليم تعتمد جدولا بديلا للطلاب المعرضين لأعطال تقنية بالامتحان الإلكترونى

الخميس، 28 أبريل 2022 06:13 م
التعليم تعتمد جدولا بديلا للطلاب المعرضين لأعطال تقنية بالامتحان الإلكترونى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.
 
ووفقًا للجدول فأنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.
 
وشددت الوزارة أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.
 
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التربية والتعليم

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