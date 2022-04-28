التشيك: منح تأشيرات خاصة إلى 314 ألف لاجئ من أوكرانيا

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أكدت وزارة الداخلية التشيكية، منح تأشيرات خاصة إلى أكثر من 314 ألف لاجئ من أوكرانيا وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في 24 من فبراير الماضي.

وأوضحت السلطات، حسبما ذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس أن أغلب اللاجئين موجودون في العاصمة "براغ" ويبلغ عددهم قرابة 73 ألف شخص، مضيفة أنه تم تسليم 1783 تأشيرة أمس الأربعاء ما يقل بحوالي ألف تأشيرة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.

وتسمح التأشيرات الخاصة للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في البلاد لمدة عام والحصول على رعاية صحية وتعليم وعمل وغيرها من المساعدات، ويمثل الأطفال والنساء وكبار السن أغلب اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى التشيك