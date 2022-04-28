اليوم السابع
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التحقيق مع مالك مخبز بلدى باع 153طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية

الخميس، 28 أبريل 2022 01:52 م
التحقيق مع مالك مخبز بلدى باع 153طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية دقيق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز مالك مخبز بلدي علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار في الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشورعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق والمستندات الخاصة بالمخبز لفحصها.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخبز بلدى، بمحافظة الإسكندرية لتصرفه فى كمية كبيرة من الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.
 
تم مداهمة المخبز والقي القبض علي مالك المخبز وتم ضبط الأوراق والمستندات وبفحصها تبين عدم استخدام كمية وقدرها 153,25 طن دقيق بلدى مدعم، حيث قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشورعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

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