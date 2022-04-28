البيت الأبيض يطلب من الكونجرس حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، عزم الإدارة الأمريكية طلب من الكونجرس، إقرار حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية إلى أوكرانية.

واتهمت ساكى، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح في حربها ضد أوكرانيا للضغط على الأوروبيين، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية أضعفت قدرتها على تحقيق أهدافها.

وأكدت تنسيق واشنطن مع حلفائها في كل دول العالم لسد احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى، وإضعاف قدرة بوتين على استخدام الطاقة كورقة ضغط على الأوروبيين.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق فريق عمل مع الاتحاد الأوروبي لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا ، ويساعد هذا مع مرور الوقت على استبدال الغاز الروسي، ويقلل من اعتماد أوروبا على روسيا وقدرة بوتين للضغط على الأوروبيين.