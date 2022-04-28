البنتاجون: واشنطن ستواصل تقديم المساعدة اللازمة للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم

وقال كيربي حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن "القتال مستمر في منطقة دونباس بين القوات الأوكرانية والروسية"، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تحقق نتائج جيدة كل يوم.

وأضاف أن أكثر من نصف مدافع "هاوتزر" التي خصصتها واشنطن إلى كييف وصلت بالفعل إلى هناك، موضحًا أن بلاده أنهت الشطر الأول من تدريب القوات الأوكرانية هذا الأسبوع.

وأشار كيربي إلى أنه تم تدريب أكثر من 50 مدربًا لتدريب القوات الأوكرانية داخل كييف، ويتم مناقشة إمكانيه إضافة فرص أخرى للتدريب على أنظمة أسلحة مختلفة.