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البنتاجون: واشنطن ستواصل تقديم المساعدة اللازمة للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم

الخميس، 28 أبريل 2022 10:45 ص
البنتاجون: واشنطن ستواصل تقديم المساعدة اللازمة للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم جون كيربى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية
أ.ش.أ

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أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأوكرانية تملك ما تحتاجه لمواصلة القتال في منطقة "دونباس"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة اللازمة للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.

وقال كيربي حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن "القتال مستمر في منطقة دونباس بين القوات الأوكرانية والروسية"، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تحقق نتائج جيدة كل يوم.

وأضاف أن أكثر من نصف مدافع "هاوتزر" التي خصصتها واشنطن إلى كييف وصلت بالفعل إلى هناك، موضحًا أن بلاده أنهت الشطر الأول من تدريب القوات الأوكرانية هذا الأسبوع.

وأشار كيربي إلى أنه تم تدريب أكثر من 50 مدربًا لتدريب القوات الأوكرانية داخل كييف، ويتم مناقشة إمكانيه إضافة فرص أخرى للتدريب على أنظمة أسلحة مختلفة.

 


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