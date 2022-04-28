البريد تقرر منح العاملين إجازة من غد حتى الثلاثاء القادم

كتبت هبة السيد

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية قبل وخلال إجازة عيد الفطر المبارك.

حيث قررت الهيئة بدء العطلة الرسمية من غدا الجمعة الموافق 29 أبريل الي يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو علي أن يتم استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 4 مايو وحتي يوم السبت الموافق 7 مايو، ومن ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية إعتبارا من يوم الاحد الموافق 8 مايو.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي الخدمات بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.