البحرين تدين التفجير الإرهابى في جامعة "كراتشي" الباكستانية

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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد صيني في جامعة "كراتشي" جنوبي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مجددة موقفها الثابت والرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.



وعبَّرت الخارجية البحرينية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها إلى حكومتي وشعبي باكستان والصين، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف التعاون في القضاء على ظاهرة الإرهاب بجميع صورها وأشكالها وتجفيف منابعها المالية والفكرية.



وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت أن انتحاريا فجر نفسه، قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية بمدينة "كراتشي" أول أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى، بينهم 3 صينيين.