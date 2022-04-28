الامتحانات قربت.. نصائح تساعد الطلاب على مراجعة دروسهم بتركيز.. إنفوجراف

يستعد الطلاب لإجراء امتحانات آخر العام الدراسي بعد عيد الفطر، لذلك يحرصون على مراجعة دروسهم خلال هذه الفترة، ولكن بعضهم يشعر بالتعب والإرهاق بسبب الصيام، ولهذا نستعرض فى التقرير، نصائح بسيطة تساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.
النوم الجيد
يساعد على التركيز وتذكر المعلومات وكذلك التحضير لخوض الامتحانات
ممارسة الرياضة
تساعد فى التغلب على الشعور بالتوتر والتخلص من الأرق حتى وإن اقتصرت على المشى
التغذية الجيدة
تقديم وجبات مغذية وخفيفة صحية للطالب تشمل الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان والمكسرات
الابتعاد عن الكافيين
يفضل تجنب الكافيين الموجود فى مشروبات الطاقة والقهوة والشاى والشيكولاتة والمشروبات الغازية لأنها تسبب الشعور بالأرق
وقت الراحة
الحصول على وقت للاسترخاء بين مذاكرة مادة وأخرى للاستحمام بماء دافئ أو قراءة مجلة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة
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