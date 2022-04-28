اليوم السابع
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الإنتاج الحربى: إنجاز كافة المشروعات بأعلى جودة وتسليمها وتوقيتاتها

الخميس، 28 أبريل 2022 01:45 م
الإنتاج الحربى: إنجاز كافة المشروعات بأعلى جودة وتسليمها وتوقيتاتها المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى

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توجّه المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة عيد العمال وحلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال جولة قام بها اليوم بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والتي رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
 
قام الوزير "مرسي" خلال جولته بتقديم التحية والتقدير لكافة العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الاستقرار بالدولة، داعياً جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات التي تخدم المواطن المصري، مشدداً على أهمية الإنتهاء من إنجاز كافة المشروعات التي تقوم الجهات التابعة بتنفيذها بالإلتزام بالتوقيتات المحددة للتسليم وبأعلى جودة مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية.
 
من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبنائه العاملين وحرصهم على الإرتقاء بالقطاع ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، متمنياً من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هاتين المناسبتين على جميع العاملين بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار.
 
 

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