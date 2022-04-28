الأوقاف توزع 8 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث توزع الوزارة 8 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات "القليوبية والمنيا وقنا"، بواقع 3 أطنان لكل من محافظتى القليوبية والمنيا، و2 طن بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطة توزيع 42 طنا من اللحوم في الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك :" القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (632) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف، وأعلنت الوزارة فى وقت سابق ارتفاع مبيعات صكوك الإطعام لـ61241 صكًّا، بإجمالي مبلغ 18372300 جنيه حتى تاريخه ، جاءت مديرية أوقاف القاهرة في صدارة المديريات التي حققت مبيعات صكوك إطعام بلغت 12800 صك إطعام بقيمة 3840000 جنيه.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.