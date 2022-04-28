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الأمن الفيدرالى الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى شبه جزيرة القرم

الخميس، 28 أبريل 2022 10:37 ص
الأمن الفيدرالى الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى شبه جزيرة القرم الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الخميس، عن إحباطه لهجوم إرهابى فى مجمع تجارى وترفيهى فى مدينة سيمفيروبول الواقعة فى شبه جزيرة القرم.

وقال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى بيان نقلته "روسيا اليوم"، "أحبطت المخابرات عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث تم اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان قائلا: " وخطط المواطن المعتقل بوضع عبوة ناسفة في أحدى مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول".

وتابع البيان "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له.

هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".

 

 


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