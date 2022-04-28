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الأزهر الشريف يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية فى حفظ القرآن الكريم

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 م
الأزهر الشريف يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية فى حفظ القرآن الكريم حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم
كتب: محمد الأحمدى - فاطمة محفوظ

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نظم الأزهر الشريف حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم، بعد صلاة العصر، والتى تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للجامع الأزهر. 
 
وتعقد المسابقة بشكلٍ سنوي، وقد تقدم للمسابقة لهذا العام أكثر من 162000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 104529 طالبا وطالبة، وقد بدأت مرحلة التصفيات النهائية بجميع المناطق الأزهرية في شهر مارس 2022، وسوف يتم تكريم 22794 طالبا على مستوى الجمهورية.
 
وتم ترشيح 388 طالبا حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات التصفية النهائية بالمناطق الأزهرية، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر بتكريم الطلاب الفائزينبالعشر مراكز الأول على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، بعدها تعقد احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم أوائل المناطق الأزهرية وعددهم 54 طالبا.

مسابقة الإمام الأكبر السنوية

صلاة العصر

القرآن الكريم

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