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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الخميس، 28 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس حار اليوم
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس،  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18. 
 
 
 

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