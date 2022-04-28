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الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة

الخميس، 28 أبريل 2022 12:46 م
الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يوم غد الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.
 
كما يشهد يوم غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل يوم غدا الجمعة لـ 38 درجة وترتفع درجات الحرارة بجنوب الصعيد لتسجل 43 درجة.
 
ويشهد اليوم الخميس، طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18.

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