الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية

كتب: أحمد جمعة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية، وفق مديرية الأمن العام الأردنية الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، عامر السرطاوي، في بيان، إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت إليهم عن محاولة مجموعة من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأكّد السرطاوي أنه "من خلال جمع المعلومات تم تحديد طريقة التهريب عبر إحدى مركبات الشحن حيث تمّ وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية داخل المعبر الحدودي ضبط المركبة المشتبه بها فور محاولتها دخول المملكة".

وبيّن أنه "بتفتيش المركبة تبين أنها محملة بمدافئ حطب أُخفي بداخلها ما يزيد عن مليوني حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية داخل المدافئ وأُلقي القبض على شخصين تورطا في القضية من بينهما المتورط الرئيس في القضية والذي جرى ضبطه عند دخوله للمملكة من دولة مجاورة وما زال البحث جاريا عن آخرين".