اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 01:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية

الخميس، 28 أبريل 2022 12:43 ص
الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية جانب من إحباط إدارة مكافحة المخدرات الأردنية محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية، وفق مديرية الأمن العام الأردنية الأربعاء.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، عامر السرطاوي، في بيان، إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت إليهم عن محاولة مجموعة من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".

 

وأكّد السرطاوي أنه "من خلال جمع المعلومات تم تحديد طريقة التهريب عبر إحدى مركبات الشحن حيث تمّ وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية داخل المعبر الحدودي ضبط المركبة المشتبه بها فور محاولتها دخول المملكة".

 

وبيّن أنه "بتفتيش المركبة تبين أنها محملة بمدافئ حطب أُخفي بداخلها ما يزيد عن مليوني حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية داخل المدافئ وأُلقي القبض على شخصين تورطا في القضية من بينهما المتورط الرئيس في القضية والذي جرى ضبطه عند دخوله للمملكة من دولة مجاورة وما زال البحث جاريا عن آخرين".

 

 

 


اخبار الأردن

اخبار الأردن اليوم

معابر الأردن

تهريب حبوب المخدرات

مديريه الامن العام الاردنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة