اعرف طرق الوقاية من متلازمة جفاف العين

كتبت فاطمة خليل

لأكثر من عامين من وباء فيروس كورونا.. استمر الناس حول العالم فى ارتداء الكمامة قبل الخروج للحد من انتشار الفيروس وحماية الآخرين من الإصابة به، لكن أكدت الأبحاث أن كثرة ارتداء الكمامة تسبب في زيادة خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين، لذا نتعرف على طرق وقايتك من الإصابة بهذا المتلازمة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي متلازمة جفاف العين؟



متلازمة جفاف العين هي حالة لا تستطيع فيها الدموع توفير ترطيب كافٍ لعينيك ، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح قد يحدث ذلك لأن عينيك لا تنتج دموعًا كافية أو تنتج دموعًا رديئة الجودة لا يمكنها تليين العين.

يمكن أن يؤدي الجفاف المطول إلى التهاب في العين وتلف سطح العين.

في حين أنه قد يحدث لعدة أسباب ، إلا أنه في الوقت الحالي آخذ في الارتفاع بسبب الاستخدام المفرط للكمامة.

وفقًا للأبحاث المنشورة في مجلة Scientific Reports ، فإن ارتداء القناع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين وقد تم تسمية الحالة باسم Mask-Associated Dry Eye.

علامات متلازمة جفاف العين



يمكن أن تؤثر الحالة على كلتا العينين في وقت واحد وقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب

تتضمن بعض العلامات الشائعة لجفاف العين ما يلي:

إحساس لاذع أو حرقان أو خدش في العين

الحساسية للضوء

احمرار العين

الشعور بوجود شيء في العين

عيون دامعة

عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين

تورم الجفن

من هو المعرض لخطر جفاف العين؟



كل من يرتدي قناعًا لفترة طويلة معرض لخطر الإصابة بهذه الحالة، لكن وفقًا للتقرير المنشور في التقارير العلمية، فإن الخطر أعلى بين أولئك الذين يرتدون النظارات والعدسات اللاصقة.

إلى جانب ذلك، فإن أولئك الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة دون انقطاع، ويقضون الوقت في مكيف الهواء والبيئة الساخنة معرضون أيضًا للخطر.

حتى كبار السن قد يكونون مضطربين بسبب هذه الحالة. يمكن أن يلعب التدخين دورًا أيضًا.

العلاج والوقاية



كشفت دراسة أخرى أيضًا أن المشاكل المتعلقة بالعين يمكن أن تزعج أيضًا المصابين بكورونا الحاد، إذا تُركت العين الجافة دون علاج، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة ويمكن أن تلحق الضرر الشديد بالعينين.

إذا كنت تعاني من أي نوع من المشاكل المتعلقة بالعين فلا تتغاضى عنه، عالج نفسك في أسرع وقت ممكن.

-تجنب الدخان وتدفق الهواء المباشر والرياح

-اشرب كمية كافية من الماء كل يوم

-استخدم المرطب لمنع الهواء من الجفاف

-استخدم كمادات دافئة على العين

-خذ استراحة من الشاشات

-ضع الكمبيوتر المحمول الخاص بك تحت مستوى العين

-استخدم الدموع الاصطناعية بانتظام