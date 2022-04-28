اعرف أهمية الأشعة المقطعية فائقة السرعة لتشخيص أمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

يُطلق على الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب (CT) فائق السرعة أيضًا التصوير المقطعي المحوسب بشعاع الإلكترون، وهو اختبار تصوير يستخدم الأشعة السينية وجهاز كمبيوتر للنظر إلى قلبك، المسح يأخذ الصور بسرعة كبيرة، ويقدم العديد من التفاصيل حول صحة قلبك والتي لا تستطيع اختبارات الأشعة الأخرى القيام بها، كما يمكنه عمل صور عالية الجودة للقلب النابض، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية الأشعة المقطعية فائقة السرعة لتشخيص أمراض القلب، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

يُظهر الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب فائق السرعة لمقدم الرعاية الصحية مزيدًا من التفاصيل حول بنية قلبك ومدى جودة عمل قلبك كما يمكن إجراؤه في وقت أقل بكثير من الفحص بالأشعة المقطعية العادية.

يمكن أن يرى التصوير المقطعي المحوسب فائق السرعة العلامات المبكرة لمرض الشريان التاجي، هذه العلامات عبارة عن كميات قليلة جدًا من الكالسيوم وانسداد في الشرايين التاجية قد يتنبأ هذا الكالسيوم بانسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية في النهاية يمكن للشريان المسدود أن يسبب ألمًا في الصدر، أو حتى نوبة قلبية.

لماذا تحتاج إلى أشعة مقطعية فائقة السرعة؟



يستخدم التصوير المقطعي المحوسب فائق السرعة بشكل أساسي لتشخيص مرض الشريان التاجي لدى الأشخاص المعرضين للخطر ولكن ليس لديهم أعراض المرض.

قد تحتاج إلى فحص بالتصوير المقطعي المحوسب فائق السرعة إذا كان مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بحاجة إلى التحقق من:

-صحة الشرايين التاجية

-ضرر لقلبك بعد نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب)

-إذا نجحت زراعة مجازة الشريان التاجي

-قد يكون لدى طبيبك أسباب أخرى للتوصية بفحص التصوير المقطعي المحوسب فائق السرعة.