ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبـك إلى 113.71 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبـك خـلال شهر مارس 2022 إلى 113.71 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 20.7 % مقارنة بالشهر السابق .

كمـا تشـير توقعات المنظمـة إلـى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2022 إلى 96.44 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 38 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية مارس 2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 10.3 % ( 8.8 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 94.2 دولار للبرميل ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف بشأن تعطل كبير للإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فضلاً عـن قـوة أساسيات سـوق النفط الفعلية وتحديداً فـي حـوض المحيط الأطلسي .