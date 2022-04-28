اليوم السابع
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اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان مع وزارة الصحة لتدريب الصيادلة

الخميس، 28 أبريل 2022 01:15 م
اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان مع وزارة الصحة لتدريب الصيادلة جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان عن  توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ووزارة الصحة والسكان تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حيث مثل جامعة حلوان في توقيع الاتفاقية الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ومثل وزارة الصحة والسكان الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي.
 
وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد عمارة وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سحر عبد المحسن وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد خضر عضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان.
 
و أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أهمية هذه الاتفاقيات في توطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.
 
وأشار الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان أن هذه الاتفاقية سوف تدعم خطة الوزارة لتدريب الصيادلة العاملين في وزارة الصحة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات مصر من خلال إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفي.
 
وأضاف الدكتور سامح سرور أن الاتفاقية تتضمن مساهمة كلية الصيدلة في برامج التعليم المستمر داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وتدريب صيادلة وزارة الصحة والسكان فى مختلف المجالات مثل الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، كما تتيح توفير فرص تدريب لطلاب كلية الصيدلة داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

التعليم العالى

وزارة الصحة

صيدلة حلوان

تدريب للصيادلة

الأميرة فاطمة

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