اتحاد الصناعات والغرف التجارية يشيدون بقرار الرئيس بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في هذا الشأن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.

كما أشادوا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.