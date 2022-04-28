اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إيلون ماسك على تويتر: "فى المرة المقبلة سأشترى شركة كوكاكولا"

الخميس، 28 أبريل 2022 08:47 ص
إيلون ماسك على تويتر: "فى المرة المقبلة سأشترى شركة كوكاكولا" إيلون ماسك
وكالات

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" للمشروبات، بعد أيام من إبرامه صفقة لشراء موقع التدوين المصغر "تويتر"، لكن هذا الإعلان بدا وكأنه نكتة.

وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع "تويتر": "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها".

وحصدت التغريدة تفاعلا هائلا، إذ نالت أكثر من 40 ألف تعليق حتى صباح الخميس، وأعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرد، وأبدى 635 ألفا آخرين إعجابهم بها.

 

 

وحسب موقع سكاى نيوز، اقترح مغردون في التعليقات على ماسك شراء شركات ومنصات بعينها، مثل "تيك توك" و"ماكدونالدز".

ويبدو أن هذه التغريدة جاءت في إطار ساخر فالكوكايين محظور قانونا، كما أن ماسك قال في تغريدة أخرى بعد وقت وجيز : "لنجعل توتير أقصى درجة من المتعة".

لكن البعض ذكر بأمر استحواذ ماسك على "تويتر"، الذي كان يعتبره البعض طرفة، قبل أن يصبح حقيقة واقعة قبل أيام، في صفقة بلغت 44 مليار دولار.


إيلون ماسك

كوكاكولا

تويتر

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

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