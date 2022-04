إيلون ماسك على تويتر: "فى المرة المقبلة سأشترى شركة كوكاكولا"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" للمشروبات، بعد أيام من إبرامه صفقة لشراء موقع التدوين المصغر "تويتر"، لكن هذا الإعلان بدا وكأنه نكتة.

وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع "تويتر": "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها".

وحصدت التغريدة تفاعلا هائلا، إذ نالت أكثر من 40 ألف تعليق حتى صباح الخميس، وأعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرد، وأبدى 635 ألفا آخرين إعجابهم بها.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in