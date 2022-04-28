إعفاء الكويتيين من تأشيرة "الشنجن" فى 2023..اعرف التفاصيل

إيمان حنا

أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنجن، فيما يتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ العام المقبل بعد جملة من الإجراءات. وفق"القبس".

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن هذه الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى اعتماد اتفاقية إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنجن.

وأضافت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد الموافقة النهائية، فلن يحتاج رعايا الكويت الحاملون لجوازات سفر بيومترية الحصول على تأشيرة مسبقة للإقامة لأغراض عائلية أو عمل أو سياحة في منطقة «شنجن» لمدة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول كل 6 أشهر. ويشمل ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا، وكذلك إلى «أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا».

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «اقتراحنا بإعفاء الرعايا الكويتيين والقطريين من متطلبات الحصول على تأشيرة خطوة أولى لتسهيل سفر مواطني الخليج إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن «الهدف من الاقتراح هو ضمان الاتساق الإقليمي، ما يؤدي في النهاية إلى إعفاء جميع رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة، ما سيعزز الشراكة الشاملة، ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي».

وهناك ثلاث خطوات متبقية نحو الإعفاء تشمل موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على اقتراح الإعفاء من التأشيرة، والتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع البلدين، لضمان المعاملة بالمثل و بدء السفر من دون تأشيرة بمجرد دخول اتفاقية الإعفاء من الشنجن حيز التنفيذ.