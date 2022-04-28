إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة اثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك أمام قرية الورق على طريق كفرالشيخ سيدي سالم، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الاسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومرفق الإسعاف بالمحافظة إشارة بإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلفقي العلاج الازم.

وتبين إصابة كل من خالد إبراهيم رمضان، 18سنة،جرح بالوجه وكدمات ومحمد تامر محمد رمضان، 17سنة،جرح أعلى الصدر، وعبد الرحمن سامح السعيد، 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة وحمدية عبد المقصود مبارك، 70سنة، كسر بالساق اليسري، ومصطفي محمود محمد، 40 سنة، سحجات بالوجه، ووجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات والاشعه اللازم.