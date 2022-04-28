وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق جيري رايس - في بيان للصحفيين اليوم - أن جورجييفا تُعاني من أعراض طفيفة وأنها التزمت بالعزل المنزلي وتعمل عن بُعد.

وذكر الصندوق أن مديرته البالغة من العمر 68 عامًا حصلت على جرعات التطعيم وكذلك الجرعة التنشيطية وتتبع الإجراءات المعيارية للصندوق وبروتوكولات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.