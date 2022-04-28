اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 03:43 م
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أول صور لحسام مؤنس بعد قرار العفو الرئاسي بحضور أسرته وحمدين صباحى

الخميس، 28 أبريل 2022 03:03 م
أول صور لحسام مؤنس بعد قرار العفو الرئاسي بحضور أسرته وحمدين صباحى
كتب محمد تهامى زكى

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انتشر عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، صورا للحظات الأولى لخروج حسام مؤنس، بعد قرار العفو الرئاسي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، وسط سعادة بالغة من رواد هذه المواقع بقرار الرئيس السيسي.
 
وكان فى استقبال حسام مؤنس فور خروجه من الحبس، عدد من أفراد أسرته وأصدقاءه، بالإضافة إلى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب الكرامة السابق.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة، ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية.
 
حسام مؤنس وسط أقاربه وأصدقاءه
حسام مؤنس وسط أقاربه وأصدقاءه
 
 
حمدين وحسام مؤنس
حمدين وحسام مؤنس

 

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الرئيس السيسي

حمدين صباحي

حسام مؤنس

العفو الرئاسي عن حسام مؤنس

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