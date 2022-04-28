أوقاف الوادى الجديد: 190 إماما يؤدون صلاة التهجد على مستوى المحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم إعطاء التعليمات إلى 190 أماما على مستوي المحافظة لأداء صلاة التهجد، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف، بعودة صلاة التهجد في المساجد في المساجد الكبرى والجامعة بداية من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.



وأضاف شاهين، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساجد خصصت الصلاة وليس الاعتكاف وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، حيث إن صلاة التهجد من النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهى من السٌنن التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلّم، حيث أمره الله سبحانه وتعالى فى سورة المزمل بقيام الليل قائلاً: "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".



واكد شاهين أن صلاة التهجد تكون فى الوقت ما بعد صلاة العشاء، وهى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل، وثبت عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: (ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) (متفق عليه).



وكان العلماء اختلفوا حول أداء صلاة التهجد في البيت أم في المسجد، فذهب الإمامان مالك والشافعى (رحمهما الله) إلى أن صلاة التهجد فى البيت أفضل؛ ليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، ولحث أهل البيت على الالتزام بأدائها، مصداقًا لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القائل: "إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته فى بيته خيرًا" (رواه مسلم)، وعن زيد بن ثابت (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتخذ حجرة – قال: حسبت أنه قال من حصير – فى رمضان فصلى فيها ليالى، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس فى بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة" (رواه البخارى).