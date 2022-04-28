أوقاف الوادى الجديد: تجهيز 366 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أن المديرية انتهت من تجهيز 366 مسجداً على مستوى مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، وإلا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد.



وأضاف شاهين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك والتأكيد على تطبيق معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاة والخطبة.