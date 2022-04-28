أوقاف الشرقية: توزيع 28 طن لحوم و30 ألف شنطة مواد تموينية على المستحقين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه خلال شهر رمضان المبارك تم توزيع 28 طنا من لحوم صكوك الإطعام، و30 ألف شنطة سلع تموينية على المستحقين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" وشنط السلع التموينية جاءا لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي للوقف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.