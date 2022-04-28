"أوقاف الأقصر" تشكل غرفة عمليات لمتابعة استعددات عيد الفطر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعه لها لمتابعة الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة في أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع الالتزام التام بالضوابط والاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل على تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ، وعيد الفطر المبارك، وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.