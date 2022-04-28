أمين الفتوى بدار الإفتاء: الراجح أنه لا زكاة فطر على الجنين

كتب أحمد عرفة

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر وزكاة المال مع بعضهما لأن زكاة المال فرض وزكاة الفطر أيضا فرض، فالشخص يخرج زكاة المال وزكاة الفطر ويوزعهما وبنيته أن هذه زكاة مال وأخرى زكاة فطر .

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يجوز أن يدفع زكاة المال لابنه الذى يعول نفسه ولكن يخبره بذلك.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سيدنا عثمان بن عفان رأى أن الجنين عليه زكاة فطر على خلاف أهل العلم، حيث رأى أن هذه نعمة من الله للعبد فيجب أن يخرج بها زكاة فهو فقط من رأى هذا الأمر والراجح أنه لا زكاة فطر على الجنين وهو في بطن أمه وإذا ولد ليلة العيد يخرج عليه زكاة فطر.