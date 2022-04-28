ألمانيا تسجل أكثر من 130 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

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أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية عن تسجيل 130 ألفا و104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 24 مليونا و609 آلاف و159 حالة.



وأفاد المعهد - بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية - بأنه تم تسجيل 246 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 135 ألفا و78 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" في ألمانيا حتى الآن 22 مليونا و88 ألفا و300 شخص.