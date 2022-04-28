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أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022

الخميس، 28 أبريل 2022 10:55 ص
أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022 عملات
كتبت ريهام الباشا

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انخفضت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 28-4-2022، خلال التعاملات الصباحية، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.47 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 23.04 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 23.16 جنيه للشراء، 23.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى 57.90 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 58.07 جنيه للشراء، و 60.58 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


اسعار العملات

العملات

الدولار

اليورو

اسعار العملات مقابل الجنيه

سعر الدولار

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