أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022

كتبت ريهام الباشا

انخفضت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 28-4-2022، خلال التعاملات الصباحية، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوم سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.47 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 23.04 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 23.16 جنيه للشراء، 23.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.