أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يوم غد الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

كما يشهد يوم غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل يوم غدا الجمعة لـ 38 درجة وترتفع درجات الحرارة بجنوب الصعيد لتسجل 43 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.

نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية

الضرائب: مد أجل تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية حتى يوم 8 مايو



قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (1426) الصادر بتاريخ 18/4/2022، والذي حدد فيه اجازة عيد الفطر المبارك؛ فقد تقرر مد أجل تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار ضريبة كسب العمل، وكذا نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك كله حتى يوم 8 مايو 2022، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها".

وأكد عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون، وحرصًا من جانب المصلحة على توعية الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الاقرار الضريبي، لافتًا إلى أن خطورة عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرض المخالف للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح .

التعليم: طلاب المنازل والدمج بالثانوى العام يؤدون امتحان نهاية العام ورقيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب المنازل والدمج التعليمي بالصفين الأول والثانى الثانوى العام يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى لنهاية العام ورقيا بالكامل سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد ولا تطبق فترة الراحة الخاصة بالطلاب الذين لهم حق أداء جزء من الامتحان إلكترونيا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها 15 دقيقة ويتولى الموجه الأول وضع الأسئلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

التعليم: اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التحايل ومواجهة الغش بالامتحانات



عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديرى المراحل التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على الوضع النهائي لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومحسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع مديري المديريات الموقف النهائي للاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل، والتقليل من أساليب الغش، والسعي لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب.

وأعلن الوزير عن أنه إذا حدث أي عطل بجهاز "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. )، أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، وسيتم عقد امتحان آخر لهم في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر، ويحق لهم إعادة الامتحان ورقيًا في المادة أو المواد التي تعثر فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنازل، الدمج التعليمي، إلخ..) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء (الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، ولا يتم تطبيق فترة الراحة الخاصة بالطلاب المقرر لهم أداء جزء من الامتحان إلكترونيًا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها (15 دقيقة) ويتولى السيد الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.

وشدد على ضرورة التزام السادة المكلفين بوضع الأسئلة المقالية - 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا - بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما في المواصفات المعتادة.

الإحصاء: 69.2٪ نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الخميس بيانا صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل ووفقاً لتقديــــرات منظمة العمل فى مصر أن حجـــم القــــوى العاملة فى العالم عــــام 2020 بلغ حـــوالى 3,4 مليار نسمة .

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 69,2% خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 68,3 % خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالى 0,9%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,6% ، بينما بلغت 89,2 % للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44,3 % خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلـين ( 15 سنة فــإكثر).

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 39,5% ، بينما بلغت 71,7 % للإناث خلال عام 2021، و بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2% ، بينما بلغت 36,3% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39,1 % من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فأكثر ) لعــــام2021 ، وهى نفس النسبة لعام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33,7%، بينما بلغت 69,9% للإناث خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97,0%، بينما بلغت 28,7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021. بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (42,8ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (43,6 ساعة ) مقارنة بـ (38,2ساعة ) للإناث.

وبلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط(48,3ساعة)، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (47,4ساعة)يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (46,2ساعة )، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 43,4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 46,9 ساعة ).