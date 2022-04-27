اليوم السابع
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14 طن لحوم وسلع غذائية صكوك إطعام الأوقاف للحالات المستحقة بالوادى الجديد.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:05 م
14 طن لحوم وسلع غذائية صكوك إطعام الأوقاف للحالات المستحقة بالوادى الجديد.. صور أوقاف الوادى توزع صكوك لحوم الأضاحى
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد عن تلقى دعم من وزارة الأوقاف بإجمالى 14 طن لحوم وسلع غذائية، تشمل 6 أطنان لحوم صكوك اطعام، كما تضمن الدعم توفير 8 أطنان مواد غذائية بواقع 4 أطنان سكر و4 أطنان أرز وتم توزيعها بأكثر من 2000 شنطة يتم توزيعها مع اللحوم وأرز وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن .

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، والعمل جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

واوضح شاهين أنه يتم الالتزام بعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

 

توزيع صكوك لحوم الأضاحى (1)
أوقاف الوادى توزع صكوك لحوم الأضاحى
 

توزيع صكوك لحوم الأضاحى (3)

توزيع صكوك لحوم الأضاحى 

توزيع صكوك لحوم الأضاحى (4)

جانب من توزيع صكوك اللحوم 

الوادى الجديد

أوقاف الوادى الجديد

صكوك الأطعام

الحالات الأولى بالرعاية

الخارجة

اخبار مصر

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