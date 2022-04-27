وزير الخارجية الموريتانى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع سفير الاتحاد الأوروبى

وأكمل المدون الموريتاني فترة ستة أشهر في سجن المدينة، شهران منها صدرت عن الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف الحكم مرتين ليصل إلى 6 أشهر كاملة.

وتعد أطول فترة محكومية يقضيها شخص بسبب آرائه أو بسبب تسجيلات صوتية وفيديو ينتقد فيها المسؤولين في موريتانيا.

وكان قد تم إحالة ولد عبيد الله إلى السجن بعد إدانته بجنحة إهانة رئيس الجمهورية وسبه، وهي أول مرة يسجن فيها مواطن موريتاني بهذه التهمة.

وجاء قانون الرموز وفرض احترام هيبة الدولة المثير للجدل ليسمح بملاحقة الأشخاص بسبب انتقادهم للمسؤولين أو المساس بحياتهم الخاصة ويقر فترات من السجن النافذ والغرامة.