اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الموريتانى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع سفير الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:00 ص
وزير الخارجية الموريتانى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع سفير الاتحاد الأوروبى محمد سالم مرزوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في نوكشوط، مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جونس جويليم العلقات الثنائية.
 
وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية أن اللقاء تناول مختلف مجالات التعاون المثمر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه، كما تطرق الجانبان للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
فى سياق مختلف، أفرج القضاء في نواذيبو الموريتانية فى وقت سابق عن المدون الشهير حميدة عبيد الله بعد 6 أشهر قضاها فى السجن بسبب تسجيلات صوتية وجه فيها انتقادات حادة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وفقا لروسيا اليوم.

وأكمل المدون الموريتاني فترة ستة أشهر في سجن المدينة، شهران منها صدرت عن الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف الحكم مرتين ليصل إلى 6 أشهر كاملة.

وتعد أطول فترة محكومية يقضيها شخص بسبب آرائه أو بسبب تسجيلات صوتية وفيديو ينتقد فيها المسؤولين في موريتانيا.

وكان قد تم إحالة ولد عبيد الله إلى السجن بعد إدانته بجنحة إهانة رئيس الجمهورية وسبه، وهي أول مرة يسجن فيها مواطن موريتاني بهذه التهمة.

وجاء قانون الرموز وفرض احترام هيبة الدولة المثير للجدل ليسمح بملاحقة الأشخاص بسبب انتقادهم للمسؤولين أو المساس بحياتهم الخاصة ويقر فترات من السجن النافذ والغرامة.

 


موريتانيا

خارجية موريتانيا

اخبار مويتانيا

اخبار العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا اليوم: إطلاق سراح مدون قضى 6 أشهر فى السجن بتهمة إهانة رئيس موريتانيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:30 ص

مالى تصادر 50 كيلو جراما من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج

الأحد، 24 أبريل 2022 11:44 ص

وزيرة البترول السنغالية تصل نواكشوط لمتابعة مشروع الغاز المشترك مع موريتانيا

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص

موريتانيا تتسلم من الصين مليون جرعة من لقاح سينوفارم لمواجهة كورونا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 ص

موريتانيا تتسلم من السعودية 100 ألف نسخة من المصحف الشريف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:14 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة