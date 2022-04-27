وزير التموين: إنتاج السكر المحلى يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق،لافتا إلى ارتفاع مخزون السكر لأكثر من 6 أشهر، كما أن انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع طوال الوقت.

وأعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، استمرار إنتاج السكر من محصول بنجر السكر، حيث تستلم الشركة المحصول من المزارعين وصرف العديد من الحوافز وآخرها علاوة اضافية بقيمة 75 جنيه عن كل طن، ويتم التسليم بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية والأساسية طوال الوقت

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ،احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب 930 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 130 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 46 ألف طن مولاس، و54 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ،لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع معدلات توريد محصول البنجر بشكل مستمر ووجه سيادته بصرف مستحقات المزارعين اول بأول مشيرا الى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

وفى نفس السياق أجرى "أبو اليزيد" جولة ميدانية والمرور على خطوط الانتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل وإنتاج السكر من البنجر بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر .

‏جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منذ أكثر من عامين بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا ، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتي تعد أكبر وأول محطة صرف صناعي تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياه الصرف الصناعي لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعه نتيجة صرف هذه المياه بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التي تصب فيه المياه المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 أمتار مكعب يوميًا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع.