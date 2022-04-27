وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة كريمة من كتاب الله

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة كريمة من كتاب الله.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.