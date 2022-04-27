الرئيسية أخبار عاجلة وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة كريمة من كتاب الله الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:28 ص وزير الأوقاف يهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى نسخة من القرآن الكريم كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة كريمة من كتاب الله. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر. الرئيس السيسي السيسى ليلة القدر احتفالية ليلة القدر وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسى اخبار السيسى اخبار الرئيس السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجليا بعنوان: "مصر فى خدمة القرآن الكريم" الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:24 ص الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم باحتفالية "ليلة القدر" الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:08 ص بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:05 ص إشادة بقرارات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية..أحزاب ونقابات وسياسيين:المبادرات الرئاسية ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.. الدعوة لحوار وطني نقلة نوعية فى المسار السياسي ودفعة نحو تماسك الجبهة الداخلية الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:00 ص بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية ليلة القدر الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:59 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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