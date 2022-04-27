نقيب المهندسين يشارك في إفطار الأسرة المصرية.. ويؤكد مساندة النقابة لمشروعات "حياة كريمة"

كتبت آية دعبس

وجه المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته نقابة المهندسين ممثلة في المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، هذا اللقاء السنوي الذي يعد تجمعا وطنيا يضم كل طوائف وفئات الشعب المصري، وفرصة لمناقشة القضايا الوطنية، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والسياسية والوطنية.

وأثنى نقيب المهندسين طارق النبراوي على مبادرة الرئيس التي طرحها خلال الإفطار لتوطين الصناعات الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال توسيع دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، والتي وصفها النبراوي بأنها باتت ضرورة ملحة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، فضلا عن كونها تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن نقابة المهندسين ستضع خبراتها وإمكانياتها بما يدعم هذا التحرك الإيجابي الذي يصب في مصلحة مقدرات الوطن.

وثمن نقيب النبراوي القرارات التي أطلقت اليوم، فيما يخص التوسع في مشروع "حياة كريمة"، وهو المشروع القومي الذي يعالج أخطاء سنوات طويلة في حق نحو 60 مليون شخص من سكان الريف المصري.

وأكد النبراوي مساندة نقابة المهندسين لأي تحرك أو جهد هندسي يخص مشروع "حياة كريمة"، وستكرس نقابة المهندسين كل إمكانياتها لدعم هذا المشروع في كل مراحله، بما يستهدف تحسين الحياة في الريف والقرى المصرية والنهوض ببنيتها التحتية.

يذكر أن حفل افطار الأسرة السنوي تقليد سنوي انتهجه الرئيس السيسي، وشهد مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، كما شارك فيه عدد من المسئولين والوزراء ورجال الدولة.