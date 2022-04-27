اليوم السابع
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نقيب العاملين بالبترول: قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب فى صالح الوطن

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:35 م
نقيب العاملين بالبترول: قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب فى صالح الوطن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
كتبت آية دعبس

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أشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر بقرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية وخاصة تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم الحوار السياسى بمشاركة جميع القوى السياسية دون تمييز ودون استثناء.
 
كما أشاد رئيس نقابة البترول بتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح في مصر، وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت مادية أو خدمية، والعمل على مضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، وذلك بوضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة هامة، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.
 
وأشار رئيس نقابة البترول إلى أن قرار الرئيس السيسي، بتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى، قرارات حيوية جدا وتصب في صالح الوطن والمواطن، علاوة على قراره الهام بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى.
 
وأكد أن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تصب في صالح الدولة المصرية بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفعه للتغلب على مشاكل الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.

نقيب البترول

اتحاد العمال

افطار الاسرة المصرية

محمد جبران

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