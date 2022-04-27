نشاط رياح وارتفاع بالحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأربعاء 27 أبريل:

شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري على فترات متقطعة

- الخميس 28 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

- الجمعة 29 أبريل :

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- السبت 30 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

- الأحد 1 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الاثنين 2 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.