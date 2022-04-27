نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفى العام والتأمين الصحى

المنيا - حسن عبد الغغار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميدانى والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحى داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحى وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة مسائية على عدد من المستشفيات ، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى المنيا العام، ومستشفى التأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد نائب المحافظ خلال جولته، عددًا من أقسام المستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبى بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد نائب محافظ المنيا، أحد تمركزات الإسعاف بمدينة المنيا، للتأكد من سير العمل ومراجعة خطة التأمين والتأكد من استعداد هيئة الإسعاف للتعامل مع أى أحداث طارئة، بحضور، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا.

استمع نائب المحافظ، إلى خطة التأمين واستعداد هيئة الإسعاف للتعامل مع المواقف الطارئة ، كما نقل نائب المحافظ تحيات وشكر السيد محافظ المنيا لرجال الإسعاف لما يقدمونه من مجهودات وما يتحملونه من أعباء وضغوطات يومية، وما يقع من أحداث تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين وتقديم خدمة طبية متميزة.



نائب محافظ المنيا يتحدث مع المواطنين أثناء تفقده مستشفى المنيا العام

نائب محافظ المنيا يتفقد حالة أحد المرضى بالمستشفى