مقتل 8 وإصابة 11 آخرين فى اشتباكات بمصنع للأسمنت وسط المكسيك

كتب محمد جمال

لقى 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون إثر اشتباك مجموعات متنافسة من العمال في مصنع للأسمنت فجر الأربعاء بولاية هيدالجو وسط المكسيك، بحسب "روسيا اليوم".

وقال حاكم الولاية عمر فياض عبر "تويتر" إنه يدين بشدة العنف الذي وقع في مصنع كروز أزول التعاوني للأسمنت في بلدة تولا، وأوضحت هيئة السلامة العامة في ولاية هيدالجو في بيان أن مكالمات الطوارئ وردت صباح الأربعاء من مصنع على بعد 95 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي. ودمرت منشآت كما دمرت مركبات، وحددت السلطات المتورطين بأنهم مجموعتان من الأشخاص لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الاشتباك على صلة بنزاع طويل على القيادة في المصنع الوطنى.

من ناحية أخرى، رصدت المكسيك تفشيا لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى ah7n3 فى مبنيين تجاريين لإنتاج الدواجن فى ولاية كواهويلا بشمال البلاد وأمرت بذبح 70 ألف طائر للسيطرة عليها، حسبما قالت صحيفة "لا ناثيونال" الارجنتينية.

وقالت الجهات الصحية المسئولة فى المكسيك إن التفشى، الذى أثر على الدجاج المستخدم فى تكاثر الدجاج، تم اكتشافه بعد اختبارات PCR التى أجراها يوم الجمعة ذراع الصحة الغذائية الزراعية، مضيفة أنه هذه سلالة موجودة فى بعض مناطق المكسيك منذ عام 2012.

وأضافت فى بيان "فى الوقت الحالى، يجرى العمل على عزل الفيروس من أجل تأكيد نهائى والمضى قدمًا فى تقديم التقارير المقابلة إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE، لاختصارها باللغة الفرنسية) وإلى الشركاء التجاريين"، مشيرة إلى أن تأثير تفشى المرض على إنتاج الدجاج المحلى ضئيل.

وأدى تفشى إنفلونزا الطيور الشديد فى الولايات المتحدة وفرنسا إلى خفض المعروض العالمى من البيض ورفع أسعار هذا الغذاء الأساسى، بينما تعطل الحرب فى أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.