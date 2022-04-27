اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:25 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات طيران دولية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 4 رحلات طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوروبية 3 رحلات من بلجيكيا و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة إيطالية.

كما تصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندية و3 سويسرية ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.


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